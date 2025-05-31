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川普批中國違反協議 談判陷僵局

經濟日報／ 編譯簡國帆易起宇／綜合外電

美國總統川普30日在股市開盤前貼文，宣稱中國大陸違反兩國間的初步貿易協議，市場再度陷入美中貿易局勢又要升溫的不安情緒，美股30日早盤開低走低。 

川普在自家社群媒體Truth Social上發文宣稱，中國已違反了目前與美國之間的貿易協議，並且還說「好好先生就當到這裡為止」。美國財長貝森特前一日在福斯新聞（Fox）專訪中就已透露，美中貿易談判「有一些停滯」。

美國國際貿易法院28日的裁決，讓川普政府發現其關稅計畫將面臨法律困境。雖然上訴法院29日允許了這些關稅可繼續實施至下周，但投資人仍好奇，這下美中之間是否、或者何時才會達成長期協議。

貝森特29日受訪時表示，美國與中國大陸的貿易談判「略顯停滯」，最終若要達成協議，可能需要美國總統川普與中國國家主席習近平親自直接通話。

貝森特說，「我會說它們略顯停滯」，「我相信我們未來幾周將與他們有更多會談」。

他說，「我認為考慮到談判的規模與複雜性…將需要兩位領導人親自參與，「我認為我們可能會在某個時間點，讓（川普）總統和習（近平）主席通話」。

播森特接著說，「他們關係良好，我相信，當川普總統表明他的意願時，中方將願意坐下來談」。

關稅 川普

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