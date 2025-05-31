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川普不死心 擬關稅B計畫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
在美國總統川普的「解放日」關稅面臨挑戰後，川普政府正在籌備關稅的「B計畫」。美聯社
在美國總統川普的「解放日」關稅面臨挑戰後，川普政府正在籌備關稅的「B計畫」。美聯社

在美國總統川普的「解放日」關稅面臨挑戰後，川普政府正在籌備關稅的「B計畫」，目標是在上訴失敗時，先爭取時間，再研擬個別性的關稅措施，反制不公平貿易行為，對外國進口產品課徵最高15%的關稅。

在川普的全面關稅遭遇法律威脅後，白宮幕僚團隊正尋求另闢蹊徑，以防上訴失敗。首先是爭取時間，美國貿易法院原本只給川普政府十天時間撤銷關稅，但聯邦上訴法院發布的行政暫停令，讓政府能在6月9日前陳述主張，以決定是否批准政府需求，暫緩執行貿易法院判決更長一段時間，若獲批准，或者在向最高法院尋求緊急救濟措施時獲批准，這些關稅可能持續好幾個月。

川普關稅B計畫
川普關稅B計畫

若聯邦上訴法院裁定不允許進一步暫緩執行，基於國際貿易法院的判決認可《1974年貿易法》第122條的權力，川普政府可能援引這項歷任政府從未用過的法條，對全球多國最高課徵15%關稅，為期150天，以解決與其他國家之間的貿易失衡。

這將為川普政府爭取到時間以採取第二步行動，接著可能根據《1974年貿易法》的第301條，對各個主要貿易夥伴設計出個別關稅，以反制外國的不公平貿易行為。301條款給予總統採取關稅等一系列行動的權利，處理被認為限制美國商務的不公平政策，雖須經過好幾個月的公告與公眾審議過程，但政府官員認為法律基礎會比先前援引的1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）更強，川普在第一任期便曾援引此法條對中國大陸加徵關稅。

白宮內部還在討論中，由於上訴法院給予政府緩衝時間，因此也不急於決定。白宮在擬議「解放日」關稅前，都曾評估過上述選項，但《1974年貿易法》122條只能課徵150天，301條款曠日廢時，最後還是選擇援引IEEPA。

白宮貿易與製造業高級顧問納瓦羅似乎已證實，政府正在考慮兩階段的替代關稅計畫，先利用《1974年貿易法》第122條，之後再引用第301條。他還提到政府可以引用「1930年斯姆特-霍利關稅法」，其中一項條款允許政府對歧視美國的國家實施關稅。

關稅 川普

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