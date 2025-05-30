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不當好好先生！川普開轟「大陸違反關稅協議」 美股期指應聲下跌

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不當好好先生！川普開轟「大陸違反關稅協議」 美股期指應聲下跌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普30日發文宣稱，中國大陸已違反美中之間本月稍早達成的協議，美股期指下跌。 美聯社
川普30日發文宣稱，中國大陸已違反美中之間本月稍早達成的協議，美股期指下跌。 美聯社

美國總統川普發文指控，中國大陸違反與美國的降低關稅協議，再度加劇這全球兩大經濟體間的緊張，美股期指聞訊後下跌。

彭博資訊報導，川普30日在自家社群媒體Truth Social上發文表示：「中國，或許對有些人而言並不意外，已完全違反與我們的協議。好好先生就當到這裡為止！」但川普並未詳述中方是如何違反兩國本月稍早談判出的協議。

此文一出，道瓊期指跌幅應聲擴大，一度從平盤附近下跌149點，或0.35%，標普500和那斯達克期指各跌0.45%。國際油價也同步下挫。

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