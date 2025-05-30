凍未條？福斯CEO「大幅加碼」對美投資 盼調降25%汽車關稅

福斯汽車集團執行長布魯姆（Oliver Blumes）透露，正與美國政府就關稅問題進行公平且具建設性的談判。他說自己曾親赴華府，此後保持定期對話，他的主要聯絡人是美國商務部長盧特尼克，雙方同意對談判細節保密。

據悉，福斯在內的德國汽車製造商以在美投資和出口為籌碼，尋求減輕25%進口關稅的影響。

被問及在談判時提出什麼樣的條件，布魯姆說，福斯在美直接雇用逾2萬人，間接創造5.5萬個工作機會，並已向Rivian投資58億美元。他強調將在此一基礎上在美國「進一步追加重大投資」。 他希望這些投資能被納入關稅決策考量。