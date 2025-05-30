快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

聽新聞
0:00 / 0:00

凍未條？福斯CEO「大幅加碼」對美投資 盼調降25%汽車關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
福斯擬大幅加碼對美投資，爭取降低25%的汽車關稅。美聯社
福斯擬大幅加碼對美投資，爭取降低25%的汽車關稅。美聯社

福斯汽車集團執行長布魯姆（Oliver Blumes）透露，正與美國政府就關稅問題進行公平且具建設性的談判。他說自己曾親赴華府，此後保持定期對話，他的主要聯絡人是美國商務部長盧特尼克，雙方同意對談判細節保密。

據悉，福斯在內的德國汽車製造商以在美投資和出口為籌碼，尋求減輕25%進口關稅的影響。

被問及在談判時提出什麼樣的條件，布魯姆說，福斯在美直接雇用逾2萬人，間接創造5.5萬個工作機會，並已向Rivian投資58億美元。他強調將在此一基礎上在美國「進一步追加重大投資」。 他希望這些投資能被納入關稅決策考量。

關稅 美國 福斯 川普

延伸閱讀

NBA／尼克續命！聯手布朗森飆分寫紀錄 唐斯：他不是一個人

哈利伯頓G5全場隱形非常態 溜馬第6戰高機率回神淘汰尼克

NBA／僅得8分讓尼克續命 溜馬哈利伯頓：糟糕的夜晚

NBA／尼克G5成功續命！布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

相關新聞

美國對中連出重拳 CNN：因不滿中國未放寬稀土出口限制

根據CNN引述3位美國政府官員的報導，川普政府在過去幾天對中國大陸採取一連串懲罰性措施，原因是美方官員認為，陸方未能履行...

凍未條？福斯CEO「大幅加碼」對美投資 盼調降25%汽車關稅

福斯汽車集團執行長布魯姆（Oliver Blumes）透露，正與美國政府就關稅問題進行公平且具建設性的談判。他說自己曾親...

6大問答 看國際貿易法院關稅裁決有何影響？川普的下一步？

國際貿易法院28日擋下川普總統援引1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)實施的全面性關稅，面對如此強烈的司法挑戰...

關稅官司戰 分析指川普政府有4招可繞過法院

川普總統「解放日」(Liberation Day)關稅措施28日被美國國際貿易法院(US Court of Intern...

美對等關稅官司恐拖數周 各國觀望、談判陷混亂

國際貿易法院28日判決川普總統的對等關稅無效，川普政府已提出上訴，聯邦巡迴上訴法院又暫停國際貿易法院裁法，最終可能由最高...

誰告川普對等關稅？12州檢方與商家控墊高成本、破壞經濟

總統川普一直聲稱徵收關稅可使美國富起來，然而各州及小企業的觀點剛好相反，認定關稅及引發的貿易戰只會給美國經濟帶來沉重打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。