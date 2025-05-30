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劍指稀土管制？美對陸連出重拳目的曝光 示警大陸將付出代價

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美中經貿會談10日在日內瓦舉行。資料照片。路透
美中經貿會談10日在日內瓦舉行。資料照片。路透

根據CNN引述3位美國政府官員的報導，川普政府在過去幾天對中國大陸採取一連串懲罰性措施，原因是美方官員認為，陸方未能履行本月初貿易談判中所做出的承諾。

美國政府本周採取行動，撤銷部分陸生的簽證，並暫停向陸企出售某些關鍵技術。報導指出，美中月初在瑞士日內瓦舉行會談後，美國官員原本預期中國會放寬對稀土礦物的出口限制。官員表示，對於中國未能履行原本旨在緩解兩國貿易衝突的承諾，他們感到沮喪；雙方目前正努力爭取在8月中旬前達成全面協議。

華府決定限制對陸銷售關鍵技術，並限制陸生赴美人數，凸顯貿易戰在川普政府對中整體外交政策中的核心地位。一位資深政府官員形容這種內在聯繫時表示，這是一項「統一的政府戰略」。

官員表示，隨著美中會談臨近，針對中國大陸切斷稀土礦供應的舉動，美國政府內部的擔憂日益升高，促使相關部門在幕後展開廣泛行動，尋求可能的替代方案。

這項行動涵蓋多個政府機構及白宮官員，在貿易談判結束後並未中止，並且仍是當前工作的重點。但部分官員原本認為，由於反映在聯合聲明中的協議，當前壓力將會緩解；當緩解未出現時，美方開始思考如何讓中國付出代價。

美方官員表示，他們不擔心這波連出重拳會影響美中貿易談判的前景。相反，官員希望藉此明確傳達，若中國大陸未能有效參與正在進行的貿易談判，將會面臨相應的後果。

一位接近白宮的人士表示：「這顯然是局勢升級，但如果你觀察川普自認為接近達成協議、卻尚未成功時的做法，他會試圖升高言辭。他們認為，升高言辭和行動將促使協議更快達成。」

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