川普關稅法律戰 最後恐交由最高法院定奪

美國總統川普今天慶祝他激進的關稅策略在法律戰扳回一城，上訴法院暫緩國際貿易法庭阻止他加徵關稅的裁決，暫時維持美國可繼續向中國與其他貿易夥伴全面徵收進口關稅。

法新社報導，美國國際貿易法庭（Court ofInternational Trade）昨天裁決川普越權，撤銷自他上任以來宣布的大部分關稅，不過上訴法院隨後暫緩國際貿易法庭的裁決，讓上訴程序得以繼續。

川普對此法律糾紛的最新進展表示歡迎，他猛烈抨擊位於曼哈頓的國際貿易法庭，並稱其裁決「糟糕透頂」，還主張法院對關稅措施的阻撓應「迅速並徹底」被推翻。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發表長篇大論，再度指控司法體系對他有偏見，並表示「絕不能讓幕後『騙子』摧毀我們的國家！」

美國聯邦巡迴上訴法院今天暫緩國際貿易法庭的裁決之前，白宮被要求在10天內停止執行受影響的關稅措施。

川普政府稱國際貿易法庭的裁決「大錯特錯」，並表示有信心此裁決將在上訴中被推翻。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向記者表示，法官們「公然濫用司法權力，篡奪川普總統的職權」。

李威特表示，最高法院「必須終止」對關稅的法律挑戰，同時強調川普還有其它課徵關稅的合法手段。

美國華盛頓特區一名聯邦地區法官也另外做出裁決認為，川普開徵的部分關稅違法，並給予行政當局14天時間提出上訴。

國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）向福斯財經新聞（Fox Business）表示，「激進法官」的裁決所引發的「小插曲」不會影響與貿易夥伴的談判，並補充說已有3項協議接近拍板定案。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在上訴法院暫時維持目前的全球性關稅後向記者表示，美國政府稍早已接到「許多國家的電話」，這些國家表示將繼續「本著誠意談判」，但他未具體指出是哪些國家。

川普主張，貿易逆差與毒品走私帶來的威脅構成「國家緊急狀態」，因此有必要實施大規模關稅，但國際貿易法庭駁回此一觀點。

國際貿易法庭正就兩起獨立案件進行裁決，它們分別由企業和州政府聯盟提起，聲稱總統侵犯國會的財政權。

法官表示，這些案件關鍵在於1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否將此類權力授予總統，「對來自幾乎所有國家的貨物徵收無上限的關稅」。

法官表示，若將國際緊急經濟權力法解釋為授予總統無限徵收關稅的權力屬違憲。

總部位於倫敦的研究機構凱投宏觀（CapitalEconomics）分析師表示，此案最終可能會交由最高法院審理，但不代表關稅戰會因此結束。