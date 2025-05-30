美國上訴法院維持川普對等關稅 凸顯政策反覆 美西港口很困擾

美國國際貿易法院28日對川普政府「解放日」關稅措施所做的「無效」判決，29日被聯邦巡迴上訴法院判定「暫停」生效，「直到進一步通知」為止，川普政府因而能繼續徵收現行的關稅。但美國加徵關稅政策一下實施、一下暫緩、一下又實施，都增添美西港口營運與因應的困難度。

美國聯邦上訴法院的最新判決，象徵川普政府的一次小勝，讓新關稅措施得以「緩刑」。白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，「這是總統（川普）的一大勝利」。他也說，政府必要時能採取「不同作法」實施關稅，「但我們現在不計劃如此，因為我們非常、非常有信心（國際貿易法院的判決）的確錯誤」。

華府地方法院對另一項控告關稅措的案件，也判定川普的關稅措施「不合法」，但給予政府14天內提起上訴的緩衝期。

聯邦上訴法院的最新判決也增添擾亂美國港口營運的變數，洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）指出，最新判決凸顯美國進口商和洛杉磯港今年來持續面臨的不確定性，「在我們能稍微掌握貿易和關稅的永久政策之前，仍有大量困惑」。

他說，這項關稅判決只是企業所須安度、「非常複雜情勢內的一塊拼圖」，洛杉磯港5月來進口的貨櫃量仍比去年同期減少約33%。

長堤港執行長柯戴洛（Mario Cordero）也表示，最新判決「再度確認情勢每天都在變」，例如美國上周原本一度要對歐洲產品課徵50%關稅，但現在暫緩了，「業界持續經歷我認為是前所未見的不確定性」。

華爾街分析師認為，國際貿易法院的判決只會減緩、無法扭轉白宮的計畫。花旗分析師指出，「政府可能上訴成功，或利用其他的法律授權，繼續維持高關稅以及取得大量的稅收。就目前而言，這項判決將使貿易談判更複雜，且時間將推遲」。

高盛總裁沃德倫（John Waldron）表示，他仍預料美國政府將對大部分國家提高關稅，「我認為將走向10%的普徵基本關稅，在這之上還將對個別國家實施個別式、特定目標式的關稅」。