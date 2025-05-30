快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅又見大逆轉！美上訴法院急踩剎車：爭議性關稅仍有效

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦上訴法院29日裁決，暫時恢復川普的全面性關稅。。路透
美國聯邦上訴法院29日裁決，暫時恢復川普的全面性關稅。。路透

美國聯邦上訴法院周四（29日）暫時恢復川普的全面性關稅。此前一天，美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，並以十天為期，下令川普政府撤銷這些措施。

華盛頓聯邦巡迴上訴法院表示，將暫停下級法院的裁決以審理政府上訴，同時要求案件原告6月5日前提交答辯，行政部門則須在6月9日前回應。

國際貿易法院周三的意外裁決，原本可能使川普的「解放日關稅」對多數來自美國貿易夥伴的進口商品加徵關稅的措施失效或至少延遲實施，其中包括對加拿大、墨西哥和中國大陸商品的額外關稅。

由三名法官組成的合議庭裁定，憲法賦予國會課稅和加徵關稅的權利，並不是總統，川普援引《國際緊急經濟權力法》已逾越權限。該法原本是為了在國家緊急狀態下應對威脅。

川普政府高階官員表示，不受裁決影響，預期將在上訴中勝訴或動用其他行政權力確保關稅生效。

川普周四晚間在社群媒體發文，抨擊司法部門「反美」，希望最高法院能推翻貿易法院這項「危害國家的荒謬裁決」。他強調，若需國會批准才能徵關稅，將「徹底摧毀總統權力」，並指新裁決「全球都叫好」。

外國及市場的反應

主要貿易夥伴反應審慎。英國說這是美國內政，強調「僅是法律程序第一階段」；德國與歐盟執委會拒絕評論。加拿大總理卡尼表示，國際貿易法院的裁決符合加國長期立場，即川普關稅屬非法行為。

金融市場緊盯這場司法連續劇，美股周四漲幅受限，因為預期上訴程序可能很漫長。路透分析顯示，川普關稅已造成企業340多億美元的損失。須留意的是以國安理由實施的鋼鋁、汽車等特定關稅不受裁決影響。

提訟的自由司法中心表示，上訴法院暫緩執行屬程序步驟。該組織資深律師施瓦布強調，關稅對中小企業造成「關鍵供應商流失、供應鏈強制重組乃至生存威脅」等不可逆損害。

同日，另一起聯邦法院的裁決也認定，川普援引《國際緊急經濟權力法》對多數貿易夥伴課徵至少10%的關稅，以及對涉及芬太尼爭議的加墨中三國商品加徵25%關稅均屬越權。但該裁決範圍較窄，僅適用於提告的玩具公司。川普政府也已對此提出上訴。

不確定性持續籠罩

儘管川普在4月2日宣布關稅後暫緩90天實施，並稱將與貿易夥伴達成雙邊協議，但除本月與英國達成協議外，其餘談判仍無進展。分析師指出，法院裁決與上訴不確定性可能使日本等國暫緩簽署協議。

Forvis Mazars國際顧問公司首席經濟學家拉加里斯表示：「若上訴未果，主要影響是爭取準備時間，並暫時將關稅上限控制在15%。」

根據牛津經濟研究院的估算，貿易法院裁決本可使美國實際關稅率降至6%，但上訴法院暫緩令使其維持在15%的水準，與川普本月稍早達成暫緩對中國大陸關稅至夏末的過渡協議一致。相較之下，川普就任前美國實際關稅率僅2%-3%。

關稅 川普

延伸閱讀

馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

川普關稅政策二度敗訴 法官裁定總統無單方面徵稅權

國王的關稅新衣被法院剝光？克魯曼：川普玩法卻栽跟頭

鮑爾赴白宮會川普：依法制定貨幣決策、不受政治影響

相關新聞

川普關稅又見大逆轉！美上訴法院急踩剎車：爭議性關稅仍有效

美國聯邦上訴法院周四（29日）暫時恢復川普的全面性關稅。此前一天，美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政...

全面關稅遭法院阻擋 川普發文痛批「摧毀總統權力」

美國國際貿易法院裁定總統無權課徵關稅，但聯邦巡迴上訴法院29日下令暫緩，川普則上自家社群媒體真實社群（Truth Soc...

川普關稅政策碰壁 白宮顧問納瓦羅撂話：敗訴也會另尋途徑徵收

美國總統川普的關稅政策在聯邦法院遭遇兩次挫敗，但川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮外對媒體表示，...

四月因美中關稅戰被陸拒收飛機 波音執行長：下個月恢復交付中國

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，波音公司執行長凱利．奧特伯格 (Kelly Ortberg) 周四表示，在川...

川普速報／對等關稅獲暫允續行 川普當面施壓鮑爾降息

編按：美國總統川普的對等關稅政策，掀起全球「川普關稅風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 川普關稅暫允續行 當面施壓聯準會主席降息 美國國際貿易法院28日才裁定總統川普無權課徵關稅，並擋下川普的關稅政策，不過聯邦上訴法院29日又同意川普政府暫緩法院裁定的要求。川普旋即向聯準會主席鮑爾施壓，批評不降息是錯誤決策，強調應以貨幣寬鬆配合其對外貿易策略。白宮亦考慮於近期向最高法院提案，避免未來關稅再遭法律阻撓。此系列行動顯示川普已全力捍衛其關稅政策與經濟主導權，對金融市場與外交談判產生實質影響。

美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬

美國財政部長貝森特29日表示，美國與中國大陸的貿易談判「略顯停滯」，最終若要達成協議，可能需要美國總統川普與中國國家主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。