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全面關稅遭法院阻擋 川普發文痛批「摧毀總統權力」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普28日在白宮，為華府臨時聯邦檢察官皮洛舉行宣誓就職儀式。路透
美國總統川普28日在白宮，為華府臨時聯邦檢察官皮洛舉行宣誓就職儀式。路透

美國國際貿易法院裁定總統無權課徵關稅，但聯邦巡迴上訴法院29日下令暫緩，川普則上自家社群媒體真實社群（Truth Social）發表長文激烈回應。

川普寫道，美國國際貿易法院就亟需的關稅做出令人震驚的不利裁決，但幸運的是，位於曼哈頓的該法院裁決已被聯邦巡迴上訴法院由11名法官組成的全體合議庭決定暫緩執行。接著他花了大篇幅攻擊保守派法律運動人士李奧（Leonard Leo）。

川普強調，「正是因為我成功運用關稅，數兆美元才開始從其他國家湧入美國；如果沒有這些關稅，否則我們就無法獲得這些資金。這正是美國走向富裕、繁榮和成功的國家與完全相反局面的分水嶺。」

他痛批，「美國國際貿易法院的裁決大錯特錯，太政治化！期盼最高法院能迅速果斷推翻這項威脅國家的可怕裁決」。

川普表示，「絕不能讓幕後『操縱者』（hustlers）毀掉我們的國家！」。他寫道，「這項可怕的裁決說，我必須先取得國會批准才能徵收這些關稅。換句話說，數百名政客將在華府浪費數週甚至數月時間，爭論如何對不公平對待我們的國家課稅」。

他警告，「若此裁決繼續，將徹底摧毀總統權力，總統職權將不再像從前那樣！這項裁決除了美國之外，正被全世界所有國家讚揚。激進左翼法官與一些非常壞的人正聯手摧毀美國」。

川普批評，「根據這項裁決，我們國家將損失數兆美元，而這些錢本可用來讓美國再次偉大。這將是我們作為主權國家所遭遇過最嚴厲的金融裁決，抵禦那些損害經濟和金融的力量」。

關稅 川普

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