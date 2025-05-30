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美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬

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川普關稅政策碰壁 白宮顧問納瓦羅撂話：敗訴也會另尋途徑徵收

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
川普貿易顧問納瓦羅29日在白宮外向記者發表講話。美聯社
川普貿易顧問納瓦羅29日在白宮外向記者發表講話。美聯社

美國總統川普關稅政策在聯邦法院遭遇兩次挫敗，但川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮外對媒體表示，政府「將強力回應」國際貿易法院的裁決，並計畫把官司「一路打到底」。

衛報報導，納瓦羅進一步表示，即便政府最終在貿易政策官司中敗訴，仍將尋求其他途徑推行關稅措施。他說：「你們可以想像，即使我們輸了，也會用其他方式來徵收關稅。」

納瓦羅指出，法院雖暫緩執行裁決，但關稅將暫時維持，政府也持續與其他國家進行貿易談判。同時，他極力將訴訟描繪成具有政治動機且缺乏合法性。他指控提起訴訟的12個州都是代表沿海精英的民主黨執政州，另一件案子的原告五家進口商都出售「中國製垃圾」（crap from China）。

關稅 貿易談判 川普

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