四月因美中關稅戰被陸拒收飛機 波音執行長：下個月恢復交付中國

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，波音公司執行長凱利．奧特伯格 (Kelly Ortberg) 周四表示，在川普政府的貿易戰中，波音公司暫停了對中國的飛機交付，但下個月即6月將恢復交付。報導稱，奧特伯格並未理會美國今年與一些最大貿易夥伴之間針鋒相對的關稅政策所帶來的影響。

奧特伯格曾在4月表示，中國已暫停交付。但他周四表示：「中國現在已經表示…他們將接收貨物。」他在伯恩斯坦會議上表示，首批貨物將於下個月交付。

報導稱，波音公司是美國最大的出口商，其飛機產量有助於緩解美國的貿易逆差。奧特伯格表示，波音公司一直在為其在南卡羅來納州生產的寬體夢幻飛機從義大利和日本進口的零件支付關稅，並補充說，當飛機再次出口時，其中大部分可以收回。

他說，「我們唯一需要承擔的職責就是向美國航空公司等航空公司運送貨物。」