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美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬

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美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美中兩國11 日在瑞士日內瓦舉行雙邊會談，美國財政部長貝森特與中國大陸財政部副部長廖岷交談。路透
美中兩國11 日在瑞士日內瓦舉行雙邊會談，美國財政部長貝森特與中國大陸財政部副部長廖岷交談。路透

美國財政部長貝森特29日表示，美國與中國大陸的貿易談判「略顯停滯」，最終若要達成協議，可能需要美國總統川普與中國國家主席習近平親自介入。

在貝森特主導的突破性談判之後，美中兩國12日同意大幅下調各自的懲罰性關稅，並且緩和兩國的貿易戰。但貝森特29日接受福斯新聞專訪表示，自那之後談判進展緩慢，不過他預期在未來幾周內將展開更多對話。

路透報導，美中雙方同意在90天內暫緩互徵高達三位數的關稅，引發全球股市大漲。然而，這項協議並未觸及川普對中國商品加徵關稅的根本原因，主要包括美方長期以來對中國國家主導、以出口為導向的經濟模式所抱持的不滿，相關議題仍待未來談判解決。

貝森特說：「我相信，總統與習主席可能會在某個時間點通話。考慮到談判的規模、複雜性...這將需要兩位領導人親自溝通。」他接著表示，「他們關係良好，我相信，當川普總統表明他的意願時，中方將願意坐下來談。」

談到川普關稅在法院遭遇挫折，貝森特稍早表示：「美國的貿易夥伴正以誠意與我們接觸，並努力在90天的暫停期結束前完成協議，我們在過去48小時內並未見到他們態度有任何變化。事實上，我明天一早的首要行程，就是在辦公室接待一個規模龐大的日本代表團。」

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