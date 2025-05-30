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川普關稅政策二度敗訴 法官裁定總統無單方面徵稅權
美國國際貿易法院28日裁定川普統無權課徵關稅，並擋下川普的關稅政策，聯邦巡迴上訴法院隔日應川普政府要求暫緩執行。國會山報報導，第二家聯邦法院於同日阻止了大部分川普關稅，裁定他不得以貿易逆差或芬太尼危機為緊急狀況為由，主張擁有單方面徵收關稅的權力。
這項裁決是由前總統歐巴馬所任命的華府聯邦地方法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）做出；就在他的裁決出爐幾小時前，美國國際貿易法院同樣阻止了川普的一系列關稅。
美國政府迅速對這兩項裁決提起上訴。
自2月以來，川普一直試圖援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅；IEEPA授權總統在緊急狀態期間實施必要的經濟制裁，以因應「異常且特殊的威脅」，但多家企業與原告主張該法並未賦予徵收關稅的權限。
孔特雷拉斯法官在長達33頁的意見書中寫道：「本案爭點並非在於關稅本身，而是在於《國際緊急經濟權力法》是否賦予總統單方面徵收、撤銷、暫停、恢復及調整關稅的權力，以重塑全球經濟秩序。法院同意原告主張，認為IEEPA並未賦予此項權限。」
孔特雷拉斯的裁定命令阻止川普在4月2日「解放日」宣布，對數十個貿易夥伴徵收10%的基準關稅和更高稅率，以及川普對中國大陸徵收的各種關稅。
這項裁決是針對伊利諾州的小型企業Learning Resources和hand2mind所提起的訴訟所作出的回應。這2家企業主要在中國大陸和其他國家生產益智玩具。彭博資訊報導，孔特雷拉斯將裁決適用範圍限縮在提起訴訟的家族玩具製造企業，還將該命令的生效時間推遲14天，以便美國司法部進行上訴。
同時，孔特雷拉斯駁回政府將該案移交給國際貿易法院的請求，本案將由華府巡迴上訴法院處理。
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