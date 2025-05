上訴法院暫緩判決 川普關稅政策暫時恢復

美國國際貿易法院28日才裁定總統川普無權課徵關稅,並擋下川普的關稅政策,不過聯邦上訴法院29日又同意川普政府暫緩法院裁定的要求。

由國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定,聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他美國貿易夥伴課徵關稅,並宣布暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大進口部分商品徵收的25%關稅,以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。

然而,根據美國財經新聞網站CNBC報導指出,聯邦上訴法院29日又在川普政府的要求之下,暫緩下級法院(lower-court)做出的判決。

該報導指出,川普政府也告知聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit),若法院的裁定沒有暫停,川普政府最快在30日擬要求最高法院提供「緊急救援」(emergency relief)。