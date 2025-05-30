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上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

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上訴法院暫緩判決 川普關稅政策暫時恢復

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國國際貿易法院28日才裁定總統川普無權課徵關稅，並擋下川普的關稅政策，不過聯邦上訴法院29日又同意川普政府暫緩法院裁定的要求。

由國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他美國貿易夥伴課徵關稅，並宣布暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大進口部分商品徵收的25%關稅，以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。

然而，根據美國財經新聞網站CNBC報導指出，聯邦上訴法院29日又在川普政府的要求之下，暫緩下級法院（lower-court）做出的判決。

該報導指出，川普政府也告知聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit），若法院的裁定沒有暫停，川普政府最快在30日擬要求最高法院提供「緊急救援」（emergency relief）。

關稅 川普

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