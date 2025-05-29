美關稅政策 央行報告指是金融穩定最大變數

中央銀行昨天發布每年一度的金融穩定報告，央行指出，美國關稅政策的不確定性、地緣政治衝突、氣候變遷等，都可能對全球經濟發展與金融穩定產生不利影響，其中尤其美國關稅政策的不確定性影響最大，已對企業、家庭、金融等部門造成動盪。

這份報告彙整民國一一三年初至一一四年四月間國內外經濟金融情勢發展，分析影響我國金融體系的風險。央行金檢處副處長黃寶霞指出，以目前來說，美國的關稅政策是金融穩定的最大變數。

企業風險方面，黃寶霞說，雖然美國對等關稅暫緩至七月，但影響已然出現，「假設」最終對等關稅是要課徵一定比率的關稅，因為台灣為高度倚賴出口的國家，以外銷為主的企業營收、流動性等，都會受到影響。

若企業受衝擊，可能影響就業率或無薪假人數，衝擊家庭所得，且金融市場因關稅而大幅波動時，也會拉低財富效果，家庭的可支配所得顯然會受到影響，尤其台灣的住宅貸款占家庭支出比重大，家庭日常負擔固定存在，一旦可支配所得減少，家庭財務壓力增加。

金融部門的影響更是顯著，壽險業首當其衝，近日匯率波動方向對壽險公司造成很大壓力。至於銀行業，只要企業貸款及房貸的還款還是正常，問題就不大，應密切關注有無轉趨惡化情形。