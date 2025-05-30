川普關稅被擋 不意味關稅風險下降

美國國際貿易法院裁決，美國總統川普對等關稅政策逾越職權、當屬無效。此事看似有助緩和川普挑起的貿易戰，但對中國大陸的貿易威脅其實並未減少太多。市場觀察家甚至點出，這並不意味著關稅戰風險下降，川普甚至可能把衝突範圍擴大到非貿易領域，找出談判籌碼。

路透報導，先不論川普在第一任對中國大陸徵收的關稅仍存，這次法院已裁決，依據232和301等條款徵收的關稅並未受影響，且美國已經啟動對進口藥品和晶片的調查。

倫敦GlobalData TS Lombard公司亞太區高級經濟學家廖敏雄指出，美國對銅、藥品、半導體、製造設備、關鍵礦物和飛機的關稅，將在今年晚些時候或明年早些時候調查完成後陸續實施。

他認為，此最新裁決對美中談判的影響不大，「232和301尤其針對中國大陸出口，甚至232部分調查有可能在8月中談判最後限期前就可能有結果，甚至301也有可能加快，正常來說應該是今年底或明年初」，「因此，對中國大陸的貿易威脅持續存在」。

美中非關稅領域風險正在醞釀。路透報導，消息人士稱，美國也打算限制晶片設計軟體、化學品和其他產品對中國大陸出口。