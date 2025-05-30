川普關稅被擋 不意味關稅風險下降

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國國際貿易法院裁決，美國總統川普對等關稅政策逾越職權、當屬無效。此事看似有助緩和川普挑起的貿易戰，但對中國大陸的貿易威脅其實並未減少太多。市場觀察家甚至點出，這並不意味著關稅戰風險下降，川普甚至可能把衝突範圍擴大到非貿易領域，找出談判籌碼。

路透報導，先不論川普在第一任對中國大陸徵收的關稅仍存，這次法院已裁決，依據232和301等條款徵收的關稅並未受影響，且美國已經啟動對進口藥品和晶片的調查。

倫敦GlobalData TS Lombard公司亞太區高級經濟學家廖敏雄指出，美國對銅、藥品、半導體、製造設備、關鍵礦物和飛機的關稅，將在今年晚些時候或明年早些時候調查完成後陸續實施。

他認為，此最新裁決對美中談判的影響不大，「232和301尤其針對中國大陸出口，甚至232部分調查有可能在8月中談判最後限期前就可能有結果，甚至301也有可能加快，正常來說應該是今年底或明年初」，「因此，對中國大陸的貿易威脅持續存在」。

美中非關稅領域風險正在醞釀。路透報導，消息人士稱，美國也打算限制晶片設計軟體、化學品和其他產品對中國大陸出口。

關稅 川普

延伸閱讀

川普與石破茂熱線談關稅！通話內容曝光 日相態度強硬：立場沒變

莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

美國法院裁定川普關稅違法 安永籲企業關注四大面向

相關新聞

「關稅俠」被擋下 各國與美貿易談判陷混亂

美國國際貿易法院廿八日判決美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已提出上訴，接下來將由美國聯邦巡迴上訴法院審理，最...

川普關稅遭法院擋下…判須10天內撤銷 白宮已提上訴

美國國際貿易法院廿八日判決，美國總統川普無權對各國實施全面性關稅。這項裁決阻止川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）實施全面性關稅。這是川普遭遇的重大司法挫敗，白宮已提上訴。

爭取美國特殊待遇！外交部次長喊「有信心達成協議」 盼關稅低於10%

我國外交部政務次長陳明祺表示，儘管法院已封殺美國總統川普揚言對其他國家課徵的許多關稅，台灣仍持續努力與美國敲定貿易協議，...

國王的關稅新衣被法院剝光？克魯曼：川普玩法卻栽跟頭

懲罰性關稅是美國總統川普的招牌政策之一，雖公然違反法律，卻不見有效反制力量，所以當美國國際貿易法院28日宣判川普幾乎所有...

川普關稅政策法院喊停 白宮提上訴

美國國際貿易法院28日裁決，美國總統川普並無權對幾乎所有國家實施全面性關稅。這項裁決阻止川普政府引用「國際緊急經濟權力法...

川普關稅被擋 還有這些可能持續徵稅的路徑

美國國際貿易法院28日出手擋下總統川普的「解放日」關稅，分析人士認為，這意味川普對全球課稅缺乏法律依據，90天暫緩期後進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。