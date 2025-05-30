川普關稅政策法院喊停 白宮提上訴

美國國際貿易法院28日裁決，美國總統川普並無權對幾乎所有國家實施全面性關稅。這項裁決阻止川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施全面性關稅。這可謂川普遭遇的重大司法挫敗。白宮表示已提起上訴。

三位法官支持由民主黨領導的州政府和代表小企業的團體提出的告訴，這些企業主張川普錯誤援引緊急法規合理化關稅。裁決書指出，川普宣布的關稅「因為違法而被宣告無效」。法院命令指出，「全世界性及報復性關稅命令，超過（法律）給予總統以關稅來規範進口的授權」。法院並給予十天期限，讓川普政府撤銷這些措施。

美關稅稅率走勢

因此消息，亞洲股市上漲反應，不過美股29日早盤震盪；美債殖利率走高，價格反向下跌。專家警告，這個裁定也許短多長空，川普當局仍能上訴，並可能以縮小關稅範圍回應，政策不確定仍在，可能不利長期發展。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）29日告訴福斯商業新聞，白宮目前尚未尋求其他方案來實施全面關稅。他說，川普政府相信美國國際貿易法院的判決是錯的，上訴會成功。

他說：「有些不同的作法需要幾個月時間才能實施，並且會使用過去或上屆政府核准的程序，但我們目前不打算採用這些方案，因為我們非常、非常確信這（判決）確實是錯的。」

哈塞特並表示，儘管存在法律不確定性，但美國政府仍打算繼續推動與貿易夥伴的協議談判，預計未來幾周將達成更多協議。

法院28日的裁決指出，總統並未獲得授權能利用「1977年國際緊急權力法」，而引進4月2日宣布的全面性關稅。川普在所謂「解放日」宣布的絕大多數關稅措施，包括全面基本關稅、對中國大陸和其他國家加徵的稅率，以及以芬太尼為由對大陸、加拿大和墨西哥課徵的相關關稅，全數無效。但其他依不同權力徵收的關稅，即依據232條款和301條款對鋼鐵、鋁和汽車課徵的關稅，則未受影響。