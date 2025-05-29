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川普對等關稅政策踢鐵板 我業者暫鬆口氣

聯合報／ 記者蕭君暉吳凱中林薏茹宋健生／連線報導

川普對等關稅政策踢鐵板，尤其對北京的高關稅恐受阻，高度仰賴「中國製造」的宏碁、華碩、鴻海、廣達、仁寶、緯創、緯穎等ＰＣ品牌與代工廠鬆口氣。不過，相關業者仍不敢掉以輕心，持續積極推進全球布局，以打造多元生產基地，建立更彈性的供應鏈

台灣機械公會理事長莊大立則表示歡迎，也很高興。但他也說，川普恐怕不會因此善罷甘休，產業界擔心關稅政策會愈拖愈久，反而不利於後市發展；目前市場觀望氣氛濃厚，客戶下單也都「停看聽」，對機械設備及工具機產業確實造成極大的衝擊。

對美國國際貿易法院判決，鴻海董事長劉揚偉昨天未回應。法人預估，鴻海有百分之七十五產能在大陸，一旦美國取消關稅，鴻海受惠最大。

對於美國關稅政策峰迴路轉，仁寶董事長陳瑞聰昨說，美國國際貿易法院最新裁定為市場投下一個更大變數，近來市場充滿變數，變化幅度之大，有時確實超乎想像，目前關稅後續情況仍是未定數，只能繃緊神經，啟動相對應的策略。

緯穎董事長洪麗寗則說，美國關稅政策變化並非企業所能掌控，緯穎已有多套劇本，以因應局勢變化，但不會因此停止美國生產布局，早在沒有關稅議題前，內部就不斷自問是否應赴美設廠，關稅事件加深投資美國產能的必要性，目的在於提升生產靈活度。

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