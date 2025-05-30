川普關稅被擋 還有這些可能持續徵稅的路徑

美國國際貿易法院28日出手擋下總統川普的「解放日」關稅，分析人士認為，這意味川普對全球課稅缺乏法律依據，90天暫緩期後進一步追加關稅的概率變小；倘若白宮執意繼續徵稅，仍可援引其他法條，只不過過程將比較緩慢。

華爾街大型投行高盛、摩根大通在第一時間陸續發出貿易法院判決相關報告，令市場擔憂未來將釀成川普與司法體系的對抗，且部分國家可能見勢對關稅談判採取「能拖就拖」策略，讓關稅戰不確定性拉高，美股29日早盤震盪，連帶台指期夜盤出現走低壓力。

川普可能持續徵稅的路徑

坦途宏觀（GMF Research）創辦人程坦指出，川普政府可能採取兩方式繞開28日的判決，一是向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，並申請暫緩執行判決，以便能繼續徵收關稅，直到上訴裁決出爐為止；二是引用其他法律條款，填補國際緊急經濟權力法（IEEPA）關稅的缺口。

高盛首席美國政治經濟學家菲力普斯說，法院的最新裁定代表川普政府關稅計畫的一項挫敗，並增加了不確定性，但可能不會對美國多數主要貿易夥伴的最終結果帶來改變，「我們現在預期川普政府將會尋求其他方式來課徵關稅。」

菲力普斯指出，川普的第一個替代方案是利用1974年的貿易法第122條。這條法律授權總統處理國際收支逆差，而且不需要任何的正式調查或程序，川普可立刻援引這條法律，臨時對進口課徵最高15%的關稅。問題是，122條的關稅最長只能執行150天。

150天後政府可再依貿易法301條課徵關稅。不過援引301條的程序基礎作業需要一些調查，菲力普斯說：「這種作法會比較花時間，完成多項調查可能至少要花上數周，甚至是數月。只是依301條課徵的關稅，在程度或期限上都沒有設限。」

菲力普斯還提到另一條法律：1930年貿易法338條，允許總統對歧視美國的國家課徵最高50%進口關稅。

這條法律從未被使用過，但該法不需要總統向國會諮詢，也不需對外公開援引這條法律的根據。