因為兩件事 馬斯克「政治幻滅」倉促離職

科技富豪馬斯克廿八日在「Ｘ」宣布將離開美國政府，白宮官員證實他廿八日晚間離職。美國媒體說，馬斯克不滿川普關稅政策，反對會增加預算赤字的「又大又美」法案，也對競爭對手奧特曼的OpenAI拿下中東資料中心合約很不開心。

馬斯克先前領導政府效率部（ＤＯＧＥ），推動大規模削減聯邦支出。路透報導，知情人士透露，馬斯克宣布離職前並未與川普進行正式談話。

紐約時報等媒體報導，馬斯克倉促離職具體原因尚不明朗，但他在前一日播出的ＣＢＳ訪問預告中，批評川普力推的「又大又美」減稅與支出法案，稱成本過高且增加預算赤字，損害他與ＤＯＧＥ的撙節努力。

馬斯克曾自稱是「第一麻吉」，一度與川普形影不離。消息人士指出，一些原本欣賞馬斯克「局外人」特質的內閣成員，後來對他的爭權手段日益警惕。

不過，接近馬斯克人士向紐時透露，他對政治幻滅來自最近兩件事，一是不滿川普關稅政策，曾批評力主關稅的白宮貿易顧問納瓦羅是「白癡」，二是在威斯康辛州最高法院選舉斥資約二千五百萬美元支持一名候選人卻敗選。

此外，馬斯克旗下招牌企業特斯拉業績下滑，董事會早就認為馬斯克涉足政治不利企業。華盛頓郵報報導，一群股東廿八日致函董事長丹候，要求保證身為執行長的馬斯克每周至少為特斯拉工作四十小時，而他過去一年大部分時間都專注政府事務。