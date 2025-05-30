「卡脖子」再出新招！美商務部擬禁售陸晶片設計軟體

英國金融時報及路透廿八日引述知情人士報導，川普政府正著手限制美企出售晶片設計軟體給中國大陸。美國商務部已下令益華電腦、新思科技和西門子數位化工業軟體公司等主要的電子設計自動化（ＥＤＡ）供應商，在未獲出口許可下停止向中方銷售商品。報導說，美方此一最新動作旨在增加中方研發先進晶片的難度。

各美企已收到通知，美國商務部將逐案審查每件向中國出貨的許可申請。這顯示，美方此舉並非徹底的禁令。該部發言人雖不願對此置評，但提到正審查對中國具戰略意義的出口商品，而在某些情況下，該部於審查期間暫停現有的出口許可，或對申請許可新增額外要求。

尚不清楚新的設限範圍。但知情人士聲稱，相關措施可能相當於對美企在中國拓展業務的實質禁令。其中，新思科技約百分之十六的營收來自中國，益華電腦約百分之十二。

新思科技執行長賈濟指稱，曾聽聞此事，但該公司還沒接到負責執行出口管制的美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）消息。他廿八日在商討該公司最新財報的電話會議中表示，「我們無法對尚未接到的通知可能產生什麼影響來推測」。益華電腦及西門子數位化工業軟體公司則未立即對此置評。

美國政府正持續限制中國發展本土半導體業的作為。報導指出，美方的新限制對美、中雙方都沒好處，除了美企的獲利恐大受影響，中國買方則遭斷供他們高度仰賴的先進美國軟體。一位前美國商務部官員形容，這對中國會是貨真價實的「卡脖子」；對美國輸中的ＥＤＡ工具設限，是川普第一任就曾考慮的措施，在評估認為太激進後未付諸實施。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿八日報導，這可能是美、中貿易戰的最新一擊。當世前兩大經濟體雖持續談判關稅和貿易，表面上處於休兵狀態，但美國商務部此舉凸顯兩國緊張，以及在維持和平上的挑戰。

另外，紐約時報廿八日引述兩位知情人士報導，美國政府相關部門已暫停美企出售關鍵商品與噴射引擎技術等科技給中國商用飛機的許可，可用以生產中國國產客機Ｃ９１９，以回應中方近期對美方實施的稀土出口管制。

中國商務部發言人何詠前廿九日在例行記者會答覆港媒提問時表示，中、美自五月瑞士日內瓦經貿會談以來，雙方利用多雙邊場合，在多層級就經貿領域的各自關切事項保持溝通。中方近期圍繞著美方在半導體領域濫用出口管制措施等做法，多次與美方交涉；中方再次敦促美方立即糾正錯誤做法，停止採取歧視性限制措施，共同維護雙方於該會談達成的共識。