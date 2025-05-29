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白宮政策副幕僚長 批關稅判決「司法政變失控」

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導

美國國際貿易法院廿八日出面擋下總統川普根據「國際緊急經濟權力法」實施全面性關稅，原告表示欣慰，指責川普濫徵關稅違法，白宮政策副幕僚長米勒則稱這項判決是「司法政變失控」。

美國有線電視新聞網（CNN）和路透報導，美國國際貿易法院三名法官組成的合議庭判決，美國總統川普引用的「國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權任何全球性、報復性或轉口貿易關稅命令」，因此川普對全球課徵對等關稅踰越該法賦予總統的權限，必須停止。

判決一出，米勒隨即在社群媒體X駁斥說，「司法政變失控」。

白宮發言人德賽也表示：「非民選的法官無權決定如何妥善應對國家緊急狀態。川普總統承諾讓『美國優先』，政府致力於運用一切行政權因應這場危機，讓美國再次偉大。」

這項判決源於兩起訴訟，其中一起由無黨派的「自由司法中心」代表五家美國小型企業提出，這些企業認為關稅危害他們營運；另一起由美國十三州提出。至少還有五起針對關稅的法律訴訟尚待審理。

至於美國十三州提出的訴訟，由民主黨籍的俄勒岡州檢察長瑞菲爾德領銜，他稱川普的關稅不合法、魯莽且對經濟造成毀滅性打擊。瑞菲爾德表示，美國國際貿易法院這項判決「重申法律至關重要的地位，貿易決策不能由總統一時興起制定」。

美國喬治梅森大學法律教授索敏（Ilya Somin）是原告之一，他認為總統若可隨時任意課徵關稅，是違法行為。索敏日前表示，川普透過IEEPA的授權制定關稅政策有幾大缺陷，一是IEEPA內容根本沒提到關稅。二來，IEEPA必須是在緊急情況之下動用，可對國際經濟事務採取行動，但當前根本沒有緊急狀況，並認為川普宣稱美國與他國的貿易逆差並不符合緊急情況的樣態。

索敏也表示，最高法院也指出，就算是國會授權給總統的權力，也必須要有上限，不能讓總統無限制地行使權力。

關稅 社群媒體 白宮 川普 失控

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