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川普若執意課徵對等關稅 仍可援引其他法條

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導
高盛分析師認為，法院裁定雖然暫時讓川普政府遭遇挫敗，但不影響多數美國貿易夥伴最終結果。路透
高盛分析師認為，法院裁定雖然暫時讓川普政府遭遇挫敗，但不影響多數美國貿易夥伴最終結果。路透

美國貿易法院廿八日出手擋下總統川普的「解放日」對等關稅，分析人士認為，這意味著川普對全球課關稅缺乏法律依據，九十天暫緩期之後，進一步追加關稅的機率變小；但若白宮執意繼續徵稅，仍可援引其他法條，只不過過程將比較緩慢。

坦途宏觀（GMF Research）創辦人程坦指出，川普政府可能採取兩個方式繞開廿八日的判決，一是向巡迴法院提起上訴，並申請暫緩執行判決，以便能繼續徵收關稅，直到上訴裁決出爐為止；二是引用其他法律繼續課徵關稅。

渣打銀行大中華區及北亞首席經濟師丁爽說，如果川普政府申請的暫緩執行遭巡迴法院否決，那麼可能不得不暫停關稅。若川普堅持繼續加稅，就得走其他的程序，屆時需要舉證、聽證等，會拖長時間。

高盛首席美國政治經濟學家菲力普斯說，法院這項裁定代表川普政府關稅計畫的一項挫敗，並增加了不確定性，但可能不會對美國多數主要貿易夥伴的最終結果帶來改變，「我們現在預期川普政府將會尋求其他方式來課徵關稅」。

菲力普斯指出，川普的第一個替代方案是利用一九七四年的貿易法第一二二條。這條法律授權總統處理國際收支逆差，而且不需要任何的正式調查或程序，川普可立刻援引這條法律，對進口商品課徵最高百分之十五關稅。不過，一二二條的關稅最長只能執行一百五十天。

一百五十天後，川普政府可再依貿易法三○一條課徵關稅。不過援引三○一條的基礎作業需要一些調查，菲力普斯說：「這種作法會比較花時間，完成多項調查可能至少要花上數周，甚至是數月。只是依三○一條課徵的關稅，在程度或期限上都沒有設限。」

菲力普斯還提到另一條法律，一九三○年貿易法三三八條，允許總統對歧視美國的國家課徵最高百分之五十進口關稅。

這條法律從未被使用過，但該法不需要總統向國會諮詢，也不需要對外公開援引這條法律的根據。

民主黨眾議員今年稍早曾提案廢除該法，原因是認為川普可能使用這條法律。

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