「關稅俠」被擋下 各國與美貿易談判陷混亂

美國國際貿易法院廿八日判決美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已提出上訴，接下來將由美國聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能由美國最高法院裁決。華盛頓郵報引述法律專家表示，川普政府若上訴到最高法院可能敗訴，各國與華府進行貿易談判，態度可能因此暫時轉為觀望。

紐約時報說，貿易專家和美國在世界各地的貿易夥伴都對這一消息持謹慎態度，而不是慶祝。除了上訴尋求翻案或暫停執行，川普也可能採取其他合法途徑或引用其他法條，繼續實施關稅。

有鑑於此，貿易法院判決只給了澳洲、英國、加拿大、歐盟和印度等經濟體些許喘息機會，混亂仍將持續。

美國的貿易夥伴們反應審慎。澳洲貿易部長法雷爾表示將「研究這項裁決」，歐盟拒絕發表評論。

貿易法院下令川普政府十天內停止徵收相關關稅，但即使停徵可能也是暫時，白宮已上訴，勢必會要求上級法院暫停執行判決，並尋求翻案。

美國新聞網站Vox指出，國際貿易法院是第一個裁定這些關稅是否合法的聯邦法院，該法院判決會上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，然後再上訴至最高法院。最高法院可能必須在幾周內決定是否要恢復關稅。

杜克大學法學院共同主任梅耶告訴華郵，若最終上訴到最高法院，川普政府可能敗訴，因為川普的作法相當於「改寫」國會通過的法律，他引用的課徵關稅法條根本沒有提到關稅，梅耶表示，「根據憲法，課稅、徵收關稅與規範對外貿易是國會獨有的權力」。

財經媒體MarketWatch報導，這項判決使美國與眾多國家的貿易談判陷入混亂。傑富瑞投資銀行分析師沙赫表示，「中國、日本、歐盟、印度將如何應對這一消息？我們認為雙邊談判陷入僵局的原因之一，是美國貿易夥伴可能已預料到這個結果」。

沙赫說，目前尚不清楚這些國家是否會認為美國司法將解決貿易問題，還是會就貿易政策與華府重新接觸。