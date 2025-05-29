川普與石破茂熱線談關稅！通話內容曝光 日相態度強硬：立場沒變

美國總統川普和日本首相石破茂29日（台灣時間同日晚間）通話，就關稅議題交換意見。

石破說，這次通話很有意義，兩人進一步深化對彼此觀點的瞭解。他還說，「我國（對關稅的）立場完全沒改變」。

石破重申，希望在預定6月中旬於加拿大召開的7大工業國集團（G7）峰會場邊，舉行面對面的美、日領袖會談；若有必要，在G7峰會前夕，他不排除先赴美與川普會談。

日本讀賣新聞29日報導，石破是在首相官邸與川普通話，共約25分鐘，應日方要求進行。這是美日領袖本（5）月第2次通話，上次是23日。

另外，連2周訪美與美方談判關稅議題的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，30日將在華府代表日方，和美方舉行第4輪雙邊關稅談判。