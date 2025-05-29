白宮經濟顧問：3項貿易協議幾乎完成

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

白宮經濟顧問哈塞特今天表示，有3項貿易協議幾乎完成。儘管美國聯邦國際貿易法庭裁定總統川普的對等關稅政策踰越權限，阻止措施生效，哈塞特預期將會達成更多貿易協議。

路透社報導，哈塞特（Kevin Hassett）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「許多、許多協議即將達成。有3項基本上看起來已經完成了。」

美國國際貿易法庭昨天裁定川普踰越權限，擋下川普的大多數關稅。哈塞特對此不屑一顧，認為這是「激進主義法官」的傑作。他表示，有信心政府將贏得上訴。

哈塞特指出，政府認為未來一、兩個月內將有多個國家對美國產品開放市場。

他說：「如果因為激進的法官所作裁定而偶有小波折，那麼根本不應該擔心，這當然不會對談判造成影響。」

哈塞特表示，上週末已有3項協議等待川普審閱。

關稅 川普

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