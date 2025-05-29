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美國法院封殺關稅措施 川普沒招了？國家經濟會議主任：白宮還有選項
在聯邦貿易法院封殺川普政府的關稅措施後，美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett ）表示，白宮目前尚未尋求其他方案來實施全面關稅。
哈塞特29日告訴福斯商業新聞，川普政府相信美國國際貿易法院的判決是錯的，他們的上訴會成功。
他說：「有些不同的作法需要幾個月的時間才能實施，並且會使用過去或上屆政府核准的程序，但我們目前不打算採用這些方案，因為我們非常、非常確信這（判決）確實是錯的。」
高盛的分析師29日在給客戶的報告也說，白宮可能使用其他工具來實行其關稅議程。
哈塞特並表示，儘管存在法律不確定性，但美國政府仍打算繼續推動與貿易夥伴的協議談判，並預計未來幾周將達成更多協議。
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