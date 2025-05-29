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爭取美國特殊待遇！外交部次長喊「有信心達成協議」 盼關稅低於10%
我國外交部政務次長陳明祺表示，儘管法院已封殺美國總統川普揚言對其他國家課徵的許多關稅，台灣仍持續努力與美國敲定貿易協議，希望贏得台灣關稅低於其他國家的特殊待遇。
陳明祺29日接受彭博資訊訪問時透露，儘管法院最新判決可能促使一些國家採取觀望策略，台灣仍致力於與美國協商。陳明祺說：「我們樂見美國政府不同部門展開一些辯論，這會讓一切變得較合理，接受度將提高。」
陳明祺表示，仍對台灣政府將在美國對等關稅90天暫停期結束前達成協議有信心，台灣將敦促美國「盡可能降低」關稅。陳明祺強調，身為美國堅定盟友，台灣應努力爭取稅率低於其他國家。
陳明祺說：「我們想成為特別的一個。」陳明祺指出，如果其他國家最終敲定關稅是10%，「特別」意味台灣稅率將低於10%。
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