快訊

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛：川普還有其他法寶

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
高盛分析師認為，法院裁定雖然暫時讓川普政府遭遇挫敗，但不影響多數美國貿易夥伴最終結果。路透
高盛分析師認為，法院裁定雖然暫時讓川普政府遭遇挫敗，但不影響多數美國貿易夥伴最終結果。路透

高盛（Goldman Sachs）分析師表示，美國法院嘗試阻擋總統川普「解放日」關稅的裁決，對川普的貿易政策只是暫時性的阻礙，川普政府仍可透過課徵其他稅收來彌補。

高盛分析師28日在報告中指出，美國國際貿易法院裁定暫停徵收今年川普宣布的全球10%基本關稅，以及對中國的20%關稅，和對加墨的25%關稅，但白宮可利用其他的關稅工具來彌補它。

高盛首席美國政治經濟學家菲力普斯說：「這項裁定代表的是川普政府關稅計畫的一項挫敗，並增加了不確定性，但可能不會對美國大多數主要貿易夥伴的最終結果帶來改變。我們現在預期川普政府將會尋求其他方式來課徵關稅。」

菲力普斯指出，川普的第一個替代方案是利用1974年的貿易法第122條。這條法律授權總統處理國際收支逆差，而且不需要任何的正式調查或程序，川普可立刻援引這條法律，課徵最高15%的關稅。問題是，122條的關稅只能執行150天。

不過，這150天的關稅可當作是用來銜接政府接下來依據貿易法301條課徵的關稅。援引301條的程序基礎作業將需要一些調查。

菲力普斯說：「這種作法會比較花時間，完成多項調查可能至少要花上數周，甚至是數月。不過依301條課徵的關稅，在程度或期限上都沒有設限。」

菲力普斯還提到另一條法律：1930年貿易法338條，允許總統對歧視美國的國家課徵最高50%進口關稅。

這條法律從未被使用過，但該法不需要總統向國會諮詢，也不需對外公開援引這條法律的根據。民主黨眾議院員今年稍早曾提案廢除該法，並表示原因是認為川普可能使用這條法律。

關稅 美國 川普

延伸閱讀

川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？專家：恐不利長期發展

川普對等關稅被法庭擋下 中國大陸：美應徹底取消

「貿易政策陷混亂」法院封殺川普關稅 多國談判恐暫緩讓步

除了不滿川普政策 美申請英國公民身分1主因創新高

相關新聞

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛：川普還有其他法寶

高盛（Goldman Sachs）分析師表示，美國法院嘗試阻擋總統川普「解放日」關稅的裁決，對川普的貿易政策只是暫時性的...

「貿易政策陷混亂」法院封殺川普關稅 多國談判恐暫緩讓步

美國國際貿易法庭今天裁決，總統川普的對等關稅政策逾越職權、當屬無效；這項裁決為美國進口商以及美國與歐盟和中國等逾12個正...

為美國關稅辯護！美商務部長喊「重要外交工具」 聲稱是印巴停火關鍵

美國商務部長盧特尼克向法院提交白宮關稅政策的證詞中提到，印度和巴基斯坦本月初停火，是在美國總統川普提供兩國貿易管道後才得...

關稅政策被指「總是退縮」 川普首次聽到「TACO貿易」反應激動

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普的關稅政策時軟時硬，華爾街為此創造一個新詞「TACO貿易」，形容「川普總是...

川普關稅遭法院攔阻 美學者：總統隨意課徵 違反法治精神

美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普在「國際經濟權力法」之下仍無權課徵關稅，美國喬治梅森大學（George Mason...

歐企：在中國做生意的難度增 但關稅戰反促採購當地零件

紐約時報報導，根據中國歐盟商會最新的年度調查報告，受訪的歐洲公司有近四分之三說，在中國做生意愈來愈難，但難以割捨中國供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。