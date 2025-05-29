為美國關稅辯護！美商務部長喊「重要外交工具」 聲稱是印巴停火關鍵

美國商務部長盧特尼克向法院提交白宮關稅政策的證詞中提到，印度和巴基斯坦本月初停火，是在美國總統川普提供兩國貿易管道後才得以實現。

美國貿易法院周三裁定川普大多數對全球實施的關稅違法並予以封殺，盧特尼克5月23日提交法院的證詞中，盧特尼克聲稱這些關稅是重要的外交政策工具，予以限縮可能會危及印巴停火。他表示，停火是在「川普總統介入，並提供兩國與美國的貿易管道以避免全面戰爭」後才達成的。

這辯詞倒是凸顯川普在這場衝突中利用美國貿易管道的方式，且可能加劇美國和印度之間的爭議，爭議焦點在於5月10日的停火到底是誰促成的。川普和盧特尼克均表示是美國促成的停火，而印度則一再表示，停火是兩個核武國家之間直接協商的結果。

盧特尼克在法院陳述中聲稱，若否決川普運用緊急權力，將摧毀國家安全架構的礎石，削弱美國因應外來威脅的能力，且擾亂和外交政策相關的經濟作為。