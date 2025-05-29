關稅政策被指「總是退縮」 川普首次聽到「TACO貿易」反應激動

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普的關稅政策時軟時硬，華爾街為此創造一個新詞「TACO貿易」，形容「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out）。川普28日被問及此事表示，他是在外國領袖不斷請求下才同意調降關稅，而且與歐盟促成合理協議「叫做協商」而非退縮，並批評記者的問題「齷齪」。

金融時報評論員阿姆斯壯（Robert Armstrong）日前發明新詞「TACO貿易」，描述川普宣布高額關稅後，市場下跌，然後他再降低關稅，導致市場回升的模式。

川普28日在白宮記者會上首度得知「TACO貿易」，他當下反問「我退縮？」，並接著表示：「喔，我第一次聽到。你是指因為我連續下調對中國的關稅，從145%減到100%，再減到其他數字？」美國自5月14日起在90天內調降對中國進口商品關稅至30%。

川普接著說，「因為我對歐盟商品祭出50%關稅，他們打電話來拜託，一直拜託現在就談。所以我說好，給歐盟寬限期到7月9日」。他說，「歐盟之前還不願意談，我一採取行動，他們馬上說隨時可談」。

川普質疑「這叫退縮？」他稱「這叫做協商」。

川普表示自己會先設定一個極高的關稅數字，然後再視情況逐步調降，例如對中關稅。他坦言，連他自己也認為這個數字「實在太高」，而之所以如此是因為包括芬太尼等多項議題累積所致。

川普指出，當關稅達到145%時，美中商業往來幾乎完全停止，中方面臨諸多困難，而美方其實已展現相當大的善意。他甚至認為，某些層面上，美國對中國的做法反而「幫了他們很多」，儘管雙方關係緊張，但這種「冷火雞策略」（cold turkey）的貿易中斷是談判策略的一環，目的在於迫使對方回到談判桌。

最後，川普對提問記者表示：「你不要再說剛剛那句話，這是個齷齪的問題。」