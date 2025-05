川普關稅遭法院攔阻 美學者：總統隨意課徵 違反法治精神

美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普在「國際經濟權力法」之下仍無權課徵關稅,美國喬治梅森大學(George Mason University)法律教授索敏(Ilya Somin)列出三大原因,指如果美國總統可以隨時、隨意課徵關稅,是違反法治的行為。

由國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定,聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他美國貿易夥伴課徵關稅。

根據美國憲法規定,美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力;川普則是透過1977年制定的「國際經濟權力法」(IEEPA)的授權,宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態,總統因而可以制定關稅政策。

不過,國際貿易法院28日的裁定認為川普就算在IEEPA的授權下仍無權課徵關稅;根據紐約時報報導指出,該裁決給予行政部門10天的時間來執行結束相關關稅的行政程序,但關稅正式終止的時間並不明朗。

紐約時報報導指出,川普政府已立即在聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)中提起上訴。

作為原告之一的索敏日前表示,川普透過IEEPA的授權制定關稅政策有幾大缺陷,一是IEEPA的內容中根本沒有提到關稅,指川普的授權有推論之嫌。

索敏表示,二來,就算IEEPA當真有授權川普課徵關稅,也必須是在緊急情況之下行使權力;該法授權美國總統在面對國家緊急情況時,可以對國際經濟事務採取行動。

索敏表示,當前根本沒有緊急狀況,並認為川普宣稱美國與他國的貿易逆差並不符合緊急情況的樣態,「就像我與地方的超級市場有很大的貿易逆差,我向超市買很多東西,超市從來不向我購買任何東西,這並不代表有緊急情況⋯⋯也不代表有非凡、不同尋常的威脅。」

所敏也認為,貿易逆差經常發生,且川普還向貿易順差的國家課徵關稅。

此外,索敏表示,最高法院過去不斷指出,若行政部門宣稱國會授權他們對經濟或政治議題行使權力,行政部門必須提供清楚的證據,而非模糊的語言;川普並沒有獲得任何清楚的國會授權。

索敏也表示,最高法院也指出,就算是國會授權給總統的權力,也必須要有上限,不能讓總統無限制地的行使權力;另外,索敏也表示,若法院與川普的意見一致,顯然會出現違憲的問題。

索敏說,如果總統可以隨時、隨意,隨便什麼理由地課徵關稅,就完全違反法治的精神。