川普關稅遭法院攔阻 美學者：總統隨意課徵 違反法治精神

美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普在「國際經濟權力法」之下仍無權課徵關稅，美國喬治梅森大學（George Mason University）法律教授索敏（Ilya Somin）列出三大原因，指如果美國總統可以隨時、隨意課徵關稅，是違反法治的行為。

由國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他美國貿易夥伴課徵關稅。

根據美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普則是透過1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA）的授權，宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，總統因而可以制定關稅政策。

不過，國際貿易法院28日的裁定認為川普就算在IEEPA的授權下仍無權課徵關稅；根據紐約時報報導指出，該裁決給予行政部門10天的時間來執行結束相關關稅的行政程序，但關稅正式終止的時間並不明朗。

紐約時報報導指出，川普政府已立即在聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）中提起上訴。

作為原告之一的索敏日前表示，川普透過IEEPA的授權制定關稅政策有幾大缺陷，一是IEEPA的內容中根本沒有提到關稅，指川普的授權有推論之嫌。

索敏表示，二來，就算IEEPA當真有授權川普課徵關稅，也必須是在緊急情況之下行使權力；該法授權美國總統在面對國家緊急情況時，可以對國際經濟事務採取行動。

索敏表示，當前根本沒有緊急狀況，並認為川普宣稱美國與他國的貿易逆差並不符合緊急情況的樣態，「就像我與地方的超級市場有很大的貿易逆差，我向超市買很多東西，超市從來不向我購買任何東西，這並不代表有緊急情況⋯⋯也不代表有非凡、不同尋常的威脅。」

所敏也認為，貿易逆差經常發生，且川普還向貿易順差的國家課徵關稅。

此外，索敏表示，最高法院過去不斷指出，若行政部門宣稱國會授權他們對經濟或政治議題行使權力，行政部門必須提供清楚的證據，而非模糊的語言；川普並沒有獲得任何清楚的國會授權。

索敏也表示，最高法院也指出，就算是國會授權給總統的權力，也必須要有上限，不能讓總統無限制地的行使權力；另外，索敏也表示，若法院與川普的意見一致，顯然會出現違憲的問題。

索敏說，如果總統可以隨時、隨意，隨便什麼理由地課徵關稅，就完全違反法治的精神。