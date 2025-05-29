Fed會議紀要：美企擬將川普關稅成本轉嫁至消費者

根據聯邦準備理事會（Fed）最新一次會議紀要，美國企業已向聯準會示警，可能將總統川普的關稅成本轉嫁至消費者身上。

法新社報導，自川普今年1月重返白宮以來，他斷斷續續地推出關稅措施，讓投資人深感不安並導致全球金融市場動盪。

在川普宣布對數十個貿易夥伴暫緩實施最嚴苛關稅措施90天後，聯準會5月6、7日舉行會議，不久之後，白宮與中國和英國達成貿易協議，有助緩解一些市場疑慮。

在聯準會持續對抗通貨膨脹之際，決策官員在這次會議中投票決定將基準利率維持在4.25%至4.50%區間。目前美國通膨率仍高於聯準會的2%長期目標。

聯準會今天公布會議紀要指出，「許多與會者表示，他們的企業聯絡人或調查報告指稱，企業普遍計劃將關稅相關成本部分或全部轉嫁至消費者身上。」

聯準會會議紀要警告說，與會者也「表示，如果通膨持續存在，且經濟成長和就業前景趨緩，委員會在權衡方面恐將面臨困難」。

聯準會肩負雙重使命，即獨立行動以因應通膨和失業問題。

聯準會官員和許多經濟學家看法一致，他們認為川普的徵稅措施會導致通膨且不利經濟成長。

然而川普和其盟友堅稱，關稅是更廣泛政策的一環，並且認為川普減稅和鬆綁管制等整體經濟計畫應能振興經濟。

鑒於關稅造成的不確定性，聯準會官員決定，利率按兵不動是審慎之舉。

聯準會指出：「與會者一致認為，經濟成長和勞動市場仍然穩健，且當前貨幣政策適度緊縮，委員會正好整以暇地等待通膨和經濟活動前景更加明朗。」