川普關稅遭法院擋下！最快停徵時間曝光 白宮回應了

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月2日宣布對全球貿易夥伴開徵對等關稅。這項措施在5月29日遭到聯邦法院裁決無效。路透
美國總統川普4月2日宣布對全球貿易夥伴開徵對等關稅。這項措施在5月29日遭到聯邦法院裁決無效。路透

紐約時報報導，美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴，白宮則聲明表達強烈不滿，稱將動用「一切行政權力因應這項危機」。法院則給行政部門最多10天時間停止相關徵稅程序。

聯邦法官小組28日裁定，川普無權援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球課徵對等關稅，並且宣布暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大進口部分商品徵收的25%關稅，以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。

白宮發言人德賽（Kush Desai）聲明表達對法院裁決的強烈不滿，稱不公平的貿易關係「摧毀美國社區，拋下美國勞工並削弱國防產業基礎—法院並未否認這些事實」。

德賽補充：「如何適當處理國家緊急狀況，不該由未經民選的法官來決定。」他強調，川普將動用「一切行政權力方法因應這項危機」。

紐時報導指出，目前尚不清楚具體在什麼時間和如何實際停徵相關關稅。法院裁定後，行政部門至多有10天時間停止相關程序。

路透報導稱，裁決出爐幾分鐘後，川普政府便提出上訴。另外，紐時報導描述，司法部在訴訟中多次主張總統行動不應受司法審查。這項立場令法官表示不安。

金融時報報導指出，本次法院審理目前兩起針對川普關稅的的訴訟，一起是由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家美國小型企業提出，另一起則是以奧勒岡為首等12個州聯合提告，主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅。

關稅 川普

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