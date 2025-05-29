美股期指大漲美元走升 川普關稅遭法院封殺

美股期指周四大漲，美元走強，川普對全球關稅加徵全面對等關稅遭美國貿易法院裁定違法並予以封鎖。輝達（NVIDIA）亮眼財報也提振投資人信心。川普政府仍可向聯邦法院提出上訴。

標普500和那斯達克100期指分別大漲1.3%和1.6%。國際油價上漲1%。輝達因業績展望穩健，盤後大漲超過5%，

日圓兌美元下跌0.7%，現貨金價下跌0.8%至每英兩3259.1美元。

紐約曼哈頓美國國際貿易法院的三位法官周三裁決，支持由民主黨領導的州政府和小企業團體提出的告訴。這些企業主張川普錯誤援引緊急法規來合理化關稅。

這一裁決是川普面臨的最大司法挫敗，尤其是在一波波針對行政命令的訴訟中，川普正在挑戰總統權力的極限。其他興訟包括川普大規模解聘聯邦員工、對出生公民權的限制，以及削減已獲國會批准的聯邦預算。

川普4月2日宣布全面關稅攻勢，一度令投資人感到恐慌，市場對關稅如何影響全球經濟增長保持警覺，策略師也紛紛調降對美股的預測，聯準會（Fed）也考慮可能對通膨造成的影響。

市場對輝達財報反應正面，不過，Emarketer分析師Jacob Bourne指出，「更大的顧慮是，貿易緊張局勢和關稅對資料中心擴張的潛在影響，可能會為未來幾季的AI晶片需求帶來阻力」。

惠普公司（HP）盤後崩跌15%，因為該公司獲利展望未達預期，並下修全年獲利預測，理由是經濟放緩及來自美國對大陸貨品加徵關稅產生的成本。