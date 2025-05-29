川普無權向全球課關稅 美國際貿易法院出手阻擋

美國國際貿易法院（Court of International Trade）28日裁定美國總統川普在緊急法之下無權向全球課徵關稅，川普政府預料將對此提出上訴。

根據美國聯合通訊社（AP）報導指出，位於紐約市的國際貿易法院28日由3位法官組成的小組做出裁決，阻止川普在緊急法之下向其他國家課徵關稅。

AP報導指出，川普在宣布關稅政策之後，有許多訴訟指控川普無權這樣做，目前至少有7項訴訟挑戰川普的關稅政策。

一般而言，美國總統欲課徵關稅，必須經過國會同意，不過川普認為，總統有權決定課徵關稅，因為美國與各國的貿易逆差已構成國家緊急狀況。