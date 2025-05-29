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川普無權向全球課關稅 美國際貿易法院出手阻擋
美國國際貿易法院（Court of International Trade）28日裁定美國總統川普在緊急法之下無權向全球課徵關稅，川普政府預料將對此提出上訴。
根據美國聯合通訊社（AP）報導指出，位於紐約市的國際貿易法院28日由3位法官組成的小組做出裁決，阻止川普在緊急法之下向其他國家課徵關稅。
AP報導指出，川普在宣布關稅政策之後，有許多訴訟指控川普無權這樣做，目前至少有7項訴訟挑戰川普的關稅政策。
一般而言，美國總統欲課徵關稅，必須經過國會同意，不過川普認為，總統有權決定課徵關稅，因為美國與各國的貿易逆差已構成國家緊急狀況。
原告認為，川普透過1977年制定的「國際經濟權力法」，雖然授權美國總統在面對國家緊急情況時，可以對國際經濟事務採取行動，但無權課徵關稅；原告認為，就算該法授權川普這樣做，但貿易逆差並不符合國際經濟權力法中所認定的緊急情況；美國與其他國家出現貿易逆差，已長達49年的時間。
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