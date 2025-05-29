川普否認貿易政策虎頭蛇尾 辯解是談判技巧的展現

美國總統川普的關稅政策時軟時硬，金融分析師創造了一個新詞「TACO貿易」，代表「Trump Always Chickens Out」（川普總是退縮）。這個詞描述川普宣布高額關稅後，市場下跌，然後他再降低關稅，導致市場回升的模式。

川普在接受採訪時否認自己「退縮」，並表示這是一種談判策略。他提到，歐盟官員願意與美國進行貿易談判，正是因為他提出50%的關稅威脅，然後再推遲實施。他認為這種策略有助於美國在貿易談判中取得優勢。

他提到，當他與歐盟達成較為合理的協議時，外界可能會批評他「退縮」，是很可悲的事，表示這叫做協商（negotiation），反駁記者的問題很齷齪（nasty）。這反映市場和政界對他關稅政策的不確定性。

分析師指出，這種政策變動不僅影響歐盟的關稅問題，也在全球貿易中產生波動。例如，川普曾在4月2日宣布對全球幾乎所有國家施加「對等」關稅，其中部分國家面臨高達30%以上的關稅。然而，僅僅一周後，由於股市動盪，他宣布將所有關稅降至最先的10%，並設定90天的過渡期。這一舉措促使市場出現歷史性的單日大漲。

此外，川普對中國的貿易政策也呈現類似的模式。他最初對中國商品徵收145%的關稅，引發中國的報復性措施並使投資者恐慌。隨後，在進行第一輪貿易談判後，他將關稅降至30%，並有90天緩衝期。

這種反覆的貿易策略影響市場預期，投資者逐漸習慣川普的策略，並據此調整交易策略。