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美國貿易法院封殺川普全面關稅措施 日圓應聲走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普4月2日宣布「解放日」全面對等關稅遭到法院裁定無效。歐新社
川普4月2日宣布「解放日」全面對等關稅遭到法院裁定無效。歐新社

美國貿易法院裁定川普全球關稅違法並予以封殺，對這個共和黨經濟政策最主要訴求造成重創，不過川普政府仍可上訴。

日圓和瑞士法郎在內避險貨幣對美元應聲下跌，日圓兌美元下跌0.7%，報145.82日圓。

紐約曼哈頓美國國際貿易法院的三位法官周三裁決，支持由民主黨導導的州政府和小企業團體提出的告訴。這些企業主張川普錯誤援引緊急法規來合理化關稅。

這一裁決是川普面臨的最大司法挫敗，尤其是在一波波針對行政命令的訴訟中，川普正在挑戰總統權力的極限。其他興訟包括川普大規模解聘聯邦員工、對出生公民權的限制，以及削減已獲國會批准的聯邦預算。

關稅 川普

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