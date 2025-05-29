不認關稅政策反覆 川普：這是談判的技巧

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普關稅政策反覆，被指「川普永遠都會退縮（chicken out）」，川普28日表示，這是談判的技巧。

川普的關稅政策衝擊市場，華爾街近來流行新的縮寫「TACO」貿易來形容川普的關稅政策，指「川普永遠都會退縮」（Trump always chicken out），投資人可以在股市大跌後進場，再等川普退縮後獲利。

有媒體28日詢問川普對此的看法，川普說，他沒有聽過這樣的形容，並對這樣的形容大感不解。

川普說，原因是因為他調降145％的對中關稅，並向他們要求對美國開放市場？還是因為他提出向歐盟開徵50％的關稅，又延期到7月9日？「你們稱那樣是退縮嗎？」

川普說，歐盟因為他提出50%的關稅，立刻就打電話給他，並要求立即見面；川普說，他當時詢問歐盟希望何時見面，歐盟說任何時間都可以，川普最後決定把關稅延至7月9日。

川普並表示，這是談判的技巧，認為他先提出一個高到離譜的數字，接著下調一點點，對方就希望維持那個數字；川普並向記者表示，「這是個可惡的提問。」

川普也再度表示，145%的對中關稅太高了，中國無法與美國貿易，讓中國遭遇很多問題；川普認為，美國調降對中關稅是對中國非常友好的表現。

關稅 川普

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