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未隨川普出訪中東 蘋果CEO庫克這下慘了

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

紐約時報引述知情人士報導，在美國總統川普本月中旬中東行前夕，白宮邀請多位美企主管隨行，蘋果執行長庫克婉拒參與。這項決定顯然惹惱川普。

川普從本月十三日至十六日走訪沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯，途中數度批評庫克，相較下，川普在沙國利雅德演講時公開表揚在場的輝達執行長黃仁勳說，「庫克沒來，而你來了」。當時出席活動的美企執行長還有資產管理公司貝萊德的芬克、OpenAI的奧特曼、花旗集團的范潔恩，以及超微的蘇姿丰。

在卡達，火藥味更重，川普直言他「和庫克有點小問題」。雖然他肯定蘋果在美投資，但不滿該公司傳出要在印度建廠。

川普上周五突然在社群媒體發文威脅，美國以外地區製造的iPhone輸美要加徵百分之廿五關稅。一個多月前，庫克才遊說成功，讓中國大陸組裝的iPhone輸美可以暫時豁免百分之一四五關稅。

新的關稅威脅對庫克來說可謂命運逆轉。八年來，庫克一直是川普最愛的執行長之一，如今蘋果卻成為白宮打擊重點。華府和矽谷人士不禁揣測，「科技圈內最會跟川普打交道的庫克，現在說話不管用了嗎？」

曾任Google和臉書政策公關主管的魏斯勒分析，庫克與川普之間的高調互動最終適得其反，「這讓蘋果處於劣勢，一舉一動都受到嚴格檢視，即便川普可能讓步。川普不想對蘋果放水，也不想在關稅上妥協，自然更傾向強力打壓」。

蘋果股價今年來已大跌近百分之廿。

蘋果正面臨全方位的壓力，除了關稅威脅，蘋果App Store案件最近敗訴、ＡＩ進度落後、Vision Pro頭戴式裝置銷售不佳。儘管庫克承諾未來四年在美投資五千億美元（約台幣十五兆元），並將開始在休士頓生產ＡＩ伺服器，川普仍然不滿意說：「貨要賣到美國，那就在美國生產。他們做得到。」

關稅 蘋果 社群媒體 庫克 川普 iPhone

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