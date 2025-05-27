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歐盟已約時間見面！川普威脅祭50%關稅 喊話向美國開放市場
美國總統川普27日表示，歐盟（EU）已經向美國約定好見面的日期，他希望歐盟能夠向美國開放市場。
川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他非常滿意向歐盟祭出50%的關稅，尤其他們在美歐談判之間動作緩慢；川普重申，假如他國無法與美國達成協議，或者對美國有不公平的待遇，川普有能力決定協議的結果。
川普說，他被告知說，歐盟已經迅速通知美國來約定見面的日期，他認為這是1個正面的行動，也期待歐盟能夠在貿易上向美國開放市場；他對中國也提出同樣的要求。
川普說，如果中國和歐盟都向美國開放市場，他們會非常開心且成功。
川普日前稱美國與歐盟的貿易談判沒有進度，他建議6月1日起向歐盟開徵50%的關稅，不過後來與歐盟溝通後，又決定將關稅延遲至7月9日。
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