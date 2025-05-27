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關稅有望降至10%以下？白宮曝：本周可能達成數項貿易協定
美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）27日接受CNBC訪問表示，對貿易協定提出「不錯方案」的國家，川普當局可能會將關稅稅率降至10%或更低。
哈塞特說，美方最快本周就會宣布一些新協定，並提到美國與印度的磋商「逼近終點線」，但他強調，最後決定權在總統川普身上。
哈塞特並說，美方想盡量在岸生產，以減少對中國大陸的依賴。他宣稱，當局希望看到貿易協定出現進展，更公平的貿易政策將替美國產品開拓更多市場。
印度時報（Times of India）數日前報導，印度商工部部長戈雅（Piyush Goyal）與美方討論貿易協定，第一階段預料可在7月達成。
與此同時，馬來西亞投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯，接受彭博訪問時說，美國若能將對大馬的關稅降至10%，將是正面舉動。他坦承，原本希望的零關稅，不大可能成真。他說，美國公開表示，10%關稅稅率沒有商量餘地，這似乎是美國的底線。
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