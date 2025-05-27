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難逃課重稅？川普關稅衝擊越南 1原因恐遇談判「最大障礙」

中央社／ 台北27日電
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

曾是中國商品輸美避稅重要轉口國的越南，4月初因此被美國川普政府課徵46%的「對等關稅」，並被要求採取措施防堵中國商品轉口。但美媒報導，即使是越南自製的商品，許多原料也來自中國，中國這一角色成為越南避免美國課重稅的最大障礙。

此外，中國企業至今持續湧入越南的投資和員工招聘，也使美國與越南尋求貿易協議複雜化，

紐約時報報導，越南的挑戰，在於證明輸往美國的產品是「越南製」而非「中國製」。美國總統川普（Donald Trump）倚重的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）

直指「中國利用越南轉運逃避關稅」，日前更稱呼越南是「中國的殖民地」，可見越南處境的尷尬。

越南官員正加緊在90天的談判期結束前與美國達成協議，磋商仍在持續。川普政府希望越南加大力度，打擊那些為了避稅而將商品經越南轉銷美國的中國公司，越南5月為此成立了特別工作組，打擊走私、貿易欺詐及「貼上『越南製』假標籤的出口行為」。

報導指出，儘管越南政府作出了上述努力，但川普政府的官員仍表示「這還不夠」。美國政府對轉口問題的看法，超出了外界一般的定義，對依賴中國原物料生產商品的國家帶來了巨大壓力。

問題就在於，越南和其他亞洲國家依賴中國供應的生產物資。因此，隨著商品生產從中國工廠轉移到他國工廠，中國對鄰國依然激增的出口，大部分可能是工廠使用的原物料。

報導指出，制止成品非法轉運已經不容易，而切斷各國與中國的供應鏈更為複雜。美國人購買的大多數商品都含有來自中國的原物料，無論是孩童玩具裡的塑料、鞋子裡的橡膠，還是襯衫裡的線。

對於越南的紡織和服裝工業來說，把中國排除在外將是個巨大的問題。越南紡織服裝協會副主席陳如松（Tran Nhu Tung）表示，越南紡織廠使用的原料中，約有60%是從中國進口。

陳如松指出，「沒有中國，我們就造不出產品，越南沒有製造成衣的原物料」，而「沒有美國，越南就沒辦法出口成衣」。所以越南政府必須在中國和美國之間找到平衡，但這並不容易。

為爭取與川普政府達成協議，越南提出增加購買農產品和波音飛機等美國商品，並限制中國商品經過越南運往美國。但是，中國企業至今持續湧入的投資和招聘，卻繼續使事情複雜化，中國大型電商平台希音（Shein）就是一例。

報導指出，希音最近就在越南南部的隆安（LongAn）省大舉招聘2000名工人，負責對皮包、服裝、鞋類等時尚商品進行分類與包裝；同時要把中國進口的線材和化學染料等原物料運進倉庫，再送到附近的工廠生產服裝。目前，希音招到了一半員額。

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