歐盟：全心致力與美國達成貿易協議
歐洲聯盟（EU）主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）今天與美國高層官員通話後表示，歐盟仍「全心致力於」與美國達成貿易協議。
法新社報導，美國總統川普23日表示對與歐盟的談判「毫無進展」感到沮喪，揚言要對歐盟商品徵收高額關稅，後來又決定暫緩實施。
塞夫柯維奇在社群平台X貼文表示，他與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行了「很棒的通話」。
他還說：「我們將繼續保持密切聯繫。」
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