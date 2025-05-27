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庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

紐約時報引述知情人士報導，在美國總統川普近期中東行的前夕，白宮邀請多位美企高管隨行，蘋果（Apple）執行長庫克婉拒參與。

這項決定顯然惹惱了川普，他從沙烏地阿拉伯前往阿聯途中，數度批評庫克，相較下，在利雅德演講時點名表揚在場的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說：「庫克沒來，而你來了。」當時出席活動的美企執行長還有資產管理公司貝萊德的芬克、OpenAI的奧特曼、花旗集團的范潔恩，以及半導體公司超微（AMD）的蘇姿丰。

稍後在卡達，火藥味更重，川普直言他「和庫克有點小問題」。雖然他肯定蘋果在美投資，但不滿該公司傳出要在印度建廠。

上周五，川普更突然在社群媒體發文威脅，美國以外地區製造的iPhone輸美要加徵25%關稅，這距離庫克遊說並贏得中國大陸組裝的iPhone輸美可暫時豁免145%關稅才一個多月。

新的關稅威脅對庫克來說可謂命運逆轉。八年來，庫克一直是川普最喜愛的執行長之一，時至今日，庫克領導的蘋果卻成為白宮的重點打擊對象。華府和矽谷人士不禁揣測，「科技圈內最會跟川普打交道的庫克，現在說話不管用了嗎？」

曾任Google和臉書政策公關主管的魏斯勒（Nu Wexler）分析，庫克與川普之間的高調互動最終適得其反，「這讓蘋果處於劣勢，一舉一動都受到嚴格檢視，即便川普可能讓步」。他補充說，「川普不想對蘋果放水，也不想在關稅上妥協，自然更傾向強力打壓」。

蘋果股價今年來已大跌近20%。

這個時機實在很糟，因蘋果正面臨全方位的壓力：除關稅威脅外，蘋果的App Store案件最近敗訴、AI進度落後、Vision Pro頭戴式裝置銷售不佳等等困境。儘管庫克承諾未來四年在美投資5,000億美元（約台幣15兆元），並將開始在休士頓生產AI伺服器，但川普仍然不滿意地說：「貨要賣到美國，那就在美國生產。他們做得到。」

關稅 蘋果 庫克 川普

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