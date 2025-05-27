關稅戰恐致美旅遊業「川普衰退」 受創國家遊客赴美意願明顯下滑

《衛報》27日報導，線上旅遊預訂數據顯示，受美國總統川普貿易關稅衝擊最嚴重的國家中，度假旅客正逐漸將美國從他們的出國旅遊名單中剔除。

飯店搜尋網站Trivago的數據顯示，來自日本、加拿大和墨西哥的遊客前往美國的預訂量出現了兩位數百分比的下滑。

川普2月1日宣布徵收25%的關稅時，加拿大與墨西哥成為首批被列入關稅名單的國家。此外，川普多次聲稱，作為美國北方鄰國的加拿大若被併吞為美國第51州，他們會過得更好，引發加拿大民眾強烈不滿。

德國作為歐盟最大的經濟體，而川普曾多次威脅要對歐盟提高關稅，最近一次是在25日，川普表示已「暫緩」原定6月實施的50%關稅。根據Trivago的調查結果，德國旅客需求也「大幅下降」，前往美國的飯店預訂量出現個位數百分比的下滑。

調查同時顯示，鑒於對經濟不確定性的擔憂，英國和美國的旅客越來越傾向選擇國內旅遊。

在全球國家中，英國迄今受到的美國關稅影響最輕，並在4月與美國達成一項「突破性」的貿易協議；前往美國旅遊的英國度假者人數未見顯著變化。

不過，最近預訂數據顯示，英國7月至9月這一重要時段中，國內旅遊需求同比增長了25%。倫敦是英國遊客的首選目的地，其次是愛丁堡，需求增長近30%，然後是約克、布萊克浦（Blackpool）和曼徹斯特。

此外，由於川普的關稅戰對全球經濟造成動盪，規模達2.6兆美元的美國旅遊業相關企業正日益擔憂出現所謂的「川普衰退」（Trump slump）可能來臨。

美國國家旅遊辦公室（NTTO）4月發布的初步數據顯示，3月來自海外的赴美遊客數量較去年同期下降了11.6%。透過Expedia旗下Trivago進行的預訂也反映，美國人在旅行上的花費減少，同時對較便宜和低星級飯店的需求有所增加。

Trivago執行長托馬斯（Johannes Thomas）表示：「在不確定的時期，人們會選擇待得更靠近家」。