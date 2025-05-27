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美歐關稅戰按暫停鍵 只是延後引爆？好消息的背後藏3死結
歐盟取得川普同意，延後實施對歐盟商品加徵50%的關稅，直至7月9日；歐美雙方官員都說，要趁這段時間繼續談判，但紐約時報報導，達成協議的難度很高，貿易戰風險仍在。
川普與歐盟執委會主席范德賴恩通過電話後，周日晚間在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「談判將迅速展開」。歐盟執委會發言人皮尼奧在周一新聞發布會上表示，兩位領導人的討論為「談判注入新動力」。
不過，局勢仍然緊張，因美歐的優先事項不同，可能有礙快速達成協議。目前並不清楚雙方提出的要求或提議是否有所改變。
談判目標是在7月9日前找到解決方案，這是關稅新的生效日期，晚於原訂的6月1日。但其實雙方已經談了很久，一直沒有突破。
歐盟不願意接受川普提出的許多要求，例如改變消費稅制度。美國要求歐盟放寬對科技公司的監管也遭拒。歐盟則希望美國降低4月實施的10%全面關稅，但川普政府明確表示這是新底線，不太可能再降。
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