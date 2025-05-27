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川普又變了 暫緩課歐盟50%關稅

聯合報／ 編譯高詣軒季晶晶盧思綸／綜合報導
美國總統川普25日說，他的關稅政策旨在促進美國軍工業、科技商品的製造和AI發展，而非生產運動鞋和Ｔ恤。圖為川普25日抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。 （路透）
美國總統川普25日說，他的關稅政策旨在促進美國軍工業、科技商品的製造和AI發展，而非生產運動鞋和Ｔ恤。圖為川普25日抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。 （路透）

美國總統川普上周揚言六月一日起要對歐盟輸美商品課百分之五十關稅，廿五日又說歐盟執委會主席范德賴恩已來電要求延後，他同意延至七月九日實施。川普說，范德賴恩矢言雙方將迅速展開談判。

范德賴恩廿五日先在社群媒體Ｘ發文，已與川普舉行良好通話，歐美共享世界最重要、緊密的貿易關係，歐洲準備好迅速果決推進談判，但「為了達成一份好協議，我們需要時間，直到七月九日」，即川普暫緩對等關稅九十天的結束期限。

川普稍後在紐澤西州摩里斯鎮準備搭空軍一號返回華府時證實關稅延後，並說他已和范德賴恩進行「非常好的通話」，美歐談判團隊將迅速會面並看看能否達成什麼。他也在自創社媒真實社群發文說，同意延後對歐盟百分之五十關稅到七月九日，「這是我的榮幸」，並貼出范德賴恩貼文截圖。

彭博資訊廿六日報導，歐盟仍摸不太透川普想在貿易談判拿到什麼；歐盟官員建議歐美將許多商品關稅降至零，但川普注重他所謂的非關稅貿易障礙。上周歐盟向美國重提一份雙邊貿易協議方案。知情人士稱涵蓋關稅和非關稅障礙及加強經濟安全、相互投資、戰略採購和全球合作。

川普廿五日也說，他的關稅政策旨在促進美國國內軍工業、科技商品的製造和人工智慧（AI）發展，而非生產運動鞋和Ｔ恤。

美國財政部長貝森特四月廿九日曾說美國未必需要「蓬勃發展的紡織業」，川普同意此論點；他說，「我們不是想生產運動鞋和Ｔ恤，是想製造軍備，想幹大事，想用電腦做AI」、「我們在其他地方能把那類東西做得非常好，我們想做的是晶片、電腦，還有很多其他東西，還有戰車和船艦」。

「全國紡織組織協會」對貝森特的談話感到失望，因為美國紡織業曾在新冠疫情期間生產救命的個人防護裝備，並為美國軍方生產逾八千種不同商品，以確保美國無需仰賴外國對手來生產民生必需品。

關稅 川普

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