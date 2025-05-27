美企降關稅 使出妙招

美國企業找到應付高關稅的變通之道，使出「首次銷售原則」（First Sale Rule）來合法降低關稅，可能會打擊美國總統川普以關稅增加稅收、促進製造業回流的盤算。

美國關稅法規的首次銷售原則，允許美國進口商以連串交易中的初次賣價，來計算關稅。比方說，中國大陸製造商以5美元的價格出售T恤給香港銷售商，港方再以10美元轉賣T恤給美國零售商，最後美國業者以40美元出售給消費者。

依據首次銷售原則，美國零售商能以最初的5美元售價計算關稅，而非以賣家轉手後的10美元計價，可以去除與中間商利潤相關的成本。Miller & Chevalier Chartered律師事務所資深律師格雷徹說，這個法規允許業者用工廠出貨給賣家的初始價格，來決定最終關稅。

首次銷售原則出現於1988年，於川普任期重獲關注。儘管這項規定適用於各項產品與行業，但一般認為對利潤較高的高附加價值消費品與精品，尤有助益。