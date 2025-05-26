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川普關稅盯上歐盟 外媒揭「未來恐面臨1情況」：將引發內部紛爭

中央社／ 布魯塞爾26日專電
川普政府完成與英國、中國關稅談判後，目標轉向歐盟。圖／路透
川普政府完成與英國、中國關稅談判後，目標轉向歐盟。圖／路透

川普政府完成與英國、中國關稅談判後，目標轉向歐盟。歐媒分析，如同美英關稅協議內容包括英國將限制中國投資，歐盟也將面臨美國要求對中國作更多經貿限制，而這將在歐盟內部引發紛爭

歐洲聯盟（EU）驚險度過上個週末。在美國總統川普宣布將自6月1日起對歐盟施加50%關稅後，歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）25日晚間與川普通電話，獲同意延後到7月9日再說，也就是川普「對等關稅」暫緩90天實施的截止日。

執委會首席發言人賓荷（Paula Pinho）在中午例行記者會表示，貿易政策執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將在下午與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）再次通話，預期接下來雙邊溝通將更密集，在范德賴恩爭取到的緩衝期內力圖與美達成協議。

歐盟圈主要媒體之一的歐洲動態（Euractiv）指出，歐盟國家原先因為英國、中國均與美國談成協議而出現錯誤的樂觀氛圍，所以對川普揚言祭50%關稅非常震驚，但其實英、中的狀況根本不該讓歐盟鬆口氣。

首先，英美協議下，美國對英國仍要課10%關稅，但許多歐盟國家早就表明不能接受目前美國對全球片面施加的10%基本關稅。

其次，歐洲動態認為，美中能夠同意互減115%關稅，是因為美國明白中國控制世界大部分戰略性原料，而且願以自身經濟痛苦為代價來報復美國，因此華府無法直接在貿易衝突上對中取勝，必須透過其他手段限制中國經濟發展。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）資深政策研究員德瑪雷（Agathe Demarais）告訴歐洲動態，美國政府對歐盟的貿易目標雖不明確，但將可能促使歐盟收緊與中國的經濟連結，類似美國對英國的要求。

其實歐盟在與美國關稅風暴期間，曾數次拋出願意與美國一起因應中國的產能過剩問題，以及強化其他針對中國的經濟安全措施，例如合作確保非中國來源的關鍵原料，不過如何寫進協議裡才能讓美國滿意，猶未可知。

而且歐盟27國雖有對中國經濟「去風險化」的原則性共識，但對具體政策立場經常不一致。歐洲動態舉出最明顯例子就是匈牙利，匈國政府已表明與北京的貿易關係是歐盟與美談判時不可踩的「紅線」。

據歐洲最大中國研究智庫墨卡托中國研究中心（Merics）日前發表的報告，2024年中國在歐盟及英國的外國直接投資（FDI）較前一年大幅成長47%，其中，匈牙利一國就占了中國在歐洲綠地投資（greenfield investment）的31%，超過英、法、德三大國吸引中資的總和。

對歐盟而言更麻煩的是，無論中國議題在歐美關稅談判如何被運用，美國對歐盟高達1982億歐元（約新台幣6.7兆元）的貿易逆差，恐怕才是川普最在乎的事。因此，難怪歐洲動態形容，對中更強硬只算是歐盟與美達成協議的必需品，而不是充分條件。

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